Esialgu oli suur rõõm, et võitis Reformierakond, aga nüüd on olukord läinud juba natuke inetuks. Kui peaks nüüd nii minema, et Isamaa, Keskerakond ja Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) moodustavadki valitsuse, siis on tõesti natuke hirm. Lubas ju EKRE piirid kinni panna. See tähendaks turismi seisukohast kohe pikki järjekordi piiril. Turismil on aga suur mõju kogu meie majandusele, kaudselt kaheksa protsenti SKTst, ja see saaks suure tagasilöögi. Või kas see toob siia siis enam investoreid?