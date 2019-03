Euroopa Liit ei hakka vaatamata USA survele keelustama Huawei tooteid

USA on teinud Euroopa võimukoridorides juba pikemat aega lobitööd, et lõigata Hiina telekomihiiglane bloki turult ära. Ühendriigid on korduvalt hoiatanud, et Hiina valitsus võib kasutada Huawei seadmeid spionaažiks ja sabotaažiks. Huawei on süüdistusi tugevalt eitanud ja kaevanud USA valitsuse maine rikkumise eest kohtusse.