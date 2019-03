Itaalia liitus esimese G7 riigina vastuolulise Hiina Siiditee projektiga

Itaalia on esimene G7 riik, kes hiiglasliku taristu- ja kaubandusprojektiga ühineb. Samm on vastumeelt USA-le ja Euroopa Liidule, sest projekt kätkeb Hiina võimuambitsioone.

Protokolli allkirjastasid mõlema riigi valitsusametnikud. Tseremooniast võtsid osa Itaalia peaminister Giuseppe Conte ja Hiina president Xi Jinping.

Itaalia plaan liituda Hiina hiiglasliku taristuprojektiga pani kulme kergitama nii riigis sees kui väljas. Kriitikute sõnul võidavad projektist eelkõige Hiina ettevõtted.

Suure riigivõlaga ja tehnilises majanduslanguses olev Itaalia on huvitatud majandussuhete suurendamisest Hiinaga.

Peking on eriti huvitatud Itaalia sadamatesse investeerimisest, et eksportida nende kaudu oma kaupa Euroopasse. Samal ajal hoiatatakse Roomat, et vältida tuleb Kreeka Piraeuse sadama saatust, mille võttis 2016. aastal üle Hiina laevandushiid Cosco.

Mittesiduva vastastikuse mõistmise memorandumi toetajad ütlevad, et see viib Hiina vastavusse Euroopa Liidu intellektuaalomandi ja keskkonnareeglitega. Märgitakse ka, et seda ei saa võrrelda võlakoormat suurendavate lepetega, mille Peking on sõlminud arengumaadega.

Valge Maja ametnik Garret Marquis ütles möödunud nädalal Twitteris, et Itaalial ei ole vajadust toetada «Hiina taristu edevusprojekti».

EL avaldas äsja 10-punktise plaani, eesmärgiga võtta majandussuhetes Pekingiga rangem joon. Brüssel hoiatab, et kuigi Hiina on bloki suurim kaubanduspartner, on ta ka rivaal.