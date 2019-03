Valge Maja: USA võõrustab Hiina kaubandusdelegatsiooni 3. aprillist

Valge Maja pressisekretär Sarah Sanders ütles, et president Donald Trump saadab USA kaubandusesindaja Robert Lighthizeri ja rahandusministri Steven Mnuchini järgmisel nädalal Pekingisse, et jätkata kaubandusläbirääkimisi Hiinaga.

Hiina kaubandusministeerium kinnitas, et Lighthizer ja Mnuchin on Hiinas neljapäeval ja reedel, et pidada kaubandusläbirääkimiste kaheksas voor.