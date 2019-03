Apple tutvustab esmaspäeval tõenäoliselt esmakordselt voogedastusteenust

Kuna iPhone'ide müük on üha aeglustumas, siis on Apple otsinud juba mõnda aega erinevaid valdkondi oma ampluaa laiendamiseks. Küll aga tähendaks voogedastusärisse sisenemine kindaheidet sellistele hiiglastele nagu Netflix ja Amazon. Voogedastusturg on juba praegu küllaltki üleküllastunud.