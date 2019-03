Itaalia ja Hiina sõlmivad 20 miljardi väärtuses lepinguid, Euroopa on murelik

USA ja mitmed EL-i riigid on mures, et Itaalia liitumine siiditeega annab Pekingile veelgi rohkem hoogu kehtestamaks ennast Euroopas majandusliku ülemvõimuna. Euroopa Komisjon kogunes möödunud neljapäeval Brüsselis arutama võimalusi Hiina ettevõtete tegevusvabaduse piiramiseks, sest Hiina pole taganud ELi ettevõtetele samasuguseid vabadusi.

Ajal, mil USA ja Hiina konkureerivad sõjalise ja majandusliku ülevõimu nimel, on Euroopa jäänud justkui kahe supervõimu vahele, üritades laveerida mõlema vahel. Nüüd näib aga, et liidu retoorika on muutunud Pekingi suhtes vaenulikumaks, sest nii kõrgel tasemel pole Hiina mõjuvõimu piiramist veel arutatud.