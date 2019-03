Brexiti hind: miljard dollarit nädalas, kuus miljonit tunnis ja kasvab

Kui Ühendkuningriik poleks 2016. aastal hääletanud lahkumise poolt, siis keskpanga sõnul oleks riigi majandus tänasel päeval umbes kaks protsenti suurem. Rahaks ümber tõlgendatult on majanduslik kahju olnud pärast referendumit umbes miljard dollarit nädalas või kuus miljonit dollarit tunnis. See kahju on tekkinud ilma mitte mingisuguste muudatusteta kaubanduses.

Suurbritannia on kaubelnud oma suurima kaubanduspartneri Euroopa Liiduga terve lahkumiskõneluste perioodi nii nagu alati. Piirid on jäänud avatuks ja tarneahelad on töötanud ilma takistusteta. Seega millest on tekkinud selline majanduslik kahju? Vastus peitub ettevõtete hirmus tuleviku ees.

Kolm aastat kestnud lahutuskõneluste jooksul on jäänud igasugused lahkumistingimused täiesti ebaselgeks. Taoline kaootilisus ei lase ettevõtetel planeerida tulevikuks ja nii on paljud ärid vähendanud järsult investeeringuid ja valmistunud kõige halvemaks stsenaariumiks: ilma igasuguse lepinguta Brexitiks. Suurbritannia keskpank on ölenud, et ilma igasuguse lepinguta lahkumine võrduks riigi jaoks sisuliselt uue 2008. aasta majanduskriisiga.

Mitmed pangad on asunud kolima ümber Saksamaale, Iirimaale, Prantsusmaale ja teistesse EL-i riikidesse, et kaitsta oma üleeuroopalist äri. Erinevad finantsasutused on viinud riigist varasid välja väärtuses üle 1,3 triljoni dollari. Suurtest elektroonikahiidudest on otsustanud näiteks Sony ja Panasonic kolida oma Euroopa peakorterid ümber Hollandisse.

Väga keerukatest tarneahelatest sõltuvad autotootjad nagu Nissan on katkestanud oma senised plaanid ehitada Ühendkuningriigis uusi mudeleid ja valmistuvad tehaste sulgemiseks.

Euroopa Liit andis neljapäeval Suurbritanniale pikendust ja lahkumine lükati edasi, kuid paljude analüütikute sõnul võib Briti poliitikute saamatus tingimustes kokku leppida tuua kaasa ikkagi leppeta lahkumise, mille tagajärgi tunneks veel mitu brittide põlvkonda.