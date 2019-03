USA eelarvepuudujääk kerkis veebruaris rekordtasemele

Vabariiklasest president Donald Trump on järjekindlalt kaitsnud 2017. aasta detsembris jõustatud ettevõtte tulumaksu vähendamist sõnumiga, et see hoogustab majanduskasvu. Rahandusministeeriumi sõnul on ettevõtte tulumaksu laekumised vähenenud käesoleval rahandusaastal seni 23 protsenti.