Luunja kurk ilmselt kellelegi eraldi tutvustamist ei vaja. On neid, kes ütlevad, et suudavad Luunja kurki Hispaania omast kinnisilmi eristada. Leidub ka neid, kes väidavad, et Luunja kurk ongi tegelikult Hispaaniast pärit, sellele on Tartu külje all lihtsalt kodumaised sildid külge kleebitud. Luunja kurke tootva Grüne Fee juht Raivo Külasepp soovitas seda juttu kuuldes ajakirjanikul kohale tulla ja «süütõendid» üle vaadata.