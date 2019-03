Fjuk: me ei peaks leppima purjus nõukogude naislendurite kujundatud linnaga

«Tallinna vanalinna väärtus, mis muudab ta erakordseks euroopalikus linnade kultuuriruumis, seisneb eelkõige selles, et on säilinud praktiliselt terviklikuna kvartalite süsteem. Mis tähendab seda, et vanalinna puhul me ei hinda niivõrd ja eelkõige üksikuid hooneid, vaid just seda terviklikku süsteemi kvartalite, sisehoovidega ja tänavaid piiravate fassaadiseintega,» põhjendab Fjuk.