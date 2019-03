Paidesse kerkiv 100 miljoni eurone suurtehas sai rohelise tule

PRIA arengutoetuste osakonna teenuste juhi Kristel Võsu sõnul kontrollis amet kõiki E-Piim Tootmine AS esitatud vajalikke dokumente ning need vastavad nõuetele. «Jälgime huviga projekti teostumist ja soovime kliendile edu. Kahtlemata on tegemist ühe väga olulise suurprojektiga Eesti piimatööstuses,» lisas ta.