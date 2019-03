Aasta parima valimisel jäi sõelale kolm juhti

Nominendid välja valinud žürii hindas lisaks pikaajalistele headele majandustulemustele ka juhi head mainet ning panust ühiskonda. Kes finalistidest tiitli pälvib, selgub 17. mail Pärnu Juhtimiskonverentsil.

Tavapäraselt said konkursile kandidaate üles anda kõik soovijad, kes esitasid parima tiitlile rekordilised 180 Eesti juhti. «Kuigi žürii valis finaali kolm, siis võitnud on kõik need juhid, keda välja pakuti,» kommenteeris žürii liige, Tööandjate Keskliidu juht Toomas Tamsar.

Avalikkuse esitatud kandidaatide nimekirja said omakorda täiendada žüriiliikmed ja kõikide seast kolm paremat välja valitigi. Läinud aastal tiitli võitnud, Circle K Eesti juht ja žürii liige Kai Realo kommenteeris, et talle oli parima selgitamine hämmastavalt lihtne. «Kui ma selle nimekirja üle vaatasin, siis teatud nimed nagu hakkasid helendama,» selgitas ta. Samuti tegi ta läbi harjutuse ehk analüüsis oma töövarjudega nimekirja läbi ning suures osas eelistused kattusid.

Parimat järjest raskem leida

Seevastu Luminori privaatpanganduse ja varahalduse Balti üksuse juht Gunnar Toomemets leidis, et valik oli keeruline ja üha keerulisemaks muutub. «Juhtide tase tõuseb ja tipus liiguvad nad üksteisele lähemale,» arvas ta.

Tänaste juhtide tööle paneks ta hindeks tugeva nelja. Majandustulemused on tema hinnangul tugevad ning juhid mõtlevad järjest enam ka töötajate pikemaajalisele ettevõttesse sidumisele, et firmad püsivalt areneksid. Samas hindest viis lahutab tahtmine ja oskused lüüa läbi välisturgudel.

«Meil on väga häid juhte ja on inimesi, kes võib-olla ei ole päris läbi mõelnud, milles juhtimine seisneb,» täiendas Realo. Tema hinnangul on head lood kiire kohanemise ja paindlikkuse ning isikuomadustega, sest väikeses majanduses täiesti vastuvõetamatu kaua juhtida ei saaks.

Fookus rahalt inimestele

Samas näeb Realo juhtide puhul puudust empaatiavõimest. «Millegipärast arvatakse, et juhi roll tähendab, et juht peab olema range ja põhimõttekindel. Need rollid võib-olla tapavad ära inimese isikupära ja see avaldub teiste jaoks teatud mõttes kakskeelsusena, kus suu ütleb üht ja kehakeel teist,» leidis ta.

Väärtuste ümberhindamist soovitas ka PARE juht Kärt Kinnas. «Paljudes firmades ei ole mõeldud, mida tähendab juhtimine. Fookus on rahal, kuid eeskujud võiksid oluliseks pidada head inimeste juhtimist,» rõhutas ta.

Lisaks kuulusid žüriisse Äripäeva ja Postimehe majandusajakirjanikud.

Žürii kommentaarid Jaanus Vihand, Coop Eesti juht Mõjukas koostöö ja maaelu eestkõnelejaid Eestis. Kaasajastas konservatiivse Tarbijate Keskühistu, millel on ambitsioonikas plaan jõuda miljardikäibeni. Selle suunas astutakse jõulisi samme, viimastel aastatel on käive kerkinud viiendiku võrra. Risto Mäeots, Magnetic MRO juht Jõuliselt laieneva ja kasvava, eduka lennukite hooldusfirma juht, kes tüürib Eestist üleilmselt äri. Alustas oma karjääri ettevõttes mehaanikuna töötades. Aku Sorainen, advokaadibüroo Sorainen juht Lisaks pikaajalistele headele tulemustele loonud ja hoidnud ettevõttes inimeste juhtimise kõrget taset.