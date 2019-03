Aeg mõelda investeerimisse kosmoseturismiärisse

«Ehkki kosmoseturism on alles tärkavas faasis, usume, et kui tehnoloogia tõestab ennast ja kulud hakkavad tänu tehnoloogiale ja konkurentsile langema, muutub kosmoseturism peavooluäriks ja börsiettevõtete jaoks potentsiaalseks uurimisobjektiks,» kirjutasid investeerimispanga analüütikud Jarrod Castle ja Myles Walton klientidele.

Analüütikud loetlevad üle 50 ettevõtte, millel on potentsiaali kosmoseturismist kasu saada alates kosmosehotellide ja teemaparkide ehitamisest ja lõpetades kosmoselaevade ehitamise ning kosmosereisijate teenindusega, vahendab investeerimisajakiri Barron’s. Tuntumatest ettevõtetest on nimetatud Boeing, Airbus, Lockheed Martin, Hyatt Hotels, Marriott, Hilton, Delta Air Lines, American Airlines ja United Continental.

«Ohud või võimalused sõltuvad paljuski sellest, kuidas need ettevõtted oma ärimudeleid üles ehitavad ja edasi liiguvad,» kirjutasid analüütikud. «Ehkki selle teemaga on seotud riske on veel liiga vara arvestada ettevõtete kasumiprognoosidesse, on selle kvalitatiivne ignoreerimine meie arvates lühinägelik,» lisasid analüütikud.