Admiral Bellingshausen kinkis südame Emajõe lodjaseltsi Vanemuisele

Emajõe Lodjaseltsi eestvedaja Priit Jagomägi kinnitas, et Bellingshauseni mootor jõudis täna Tartusse ning ootab Vanemuise kõrval laevale peale tõstmist. Jagomägi ütles, et hetkel on lodjaseltsi kõige kiirem töö lodja Jõmmu tõrvamine, et lodi enne 11. aprilliks kavandatud hooaja esimest jõereisi sõidukorda seada. Lagunenud ja sõidukõlbmatu Vanemuise ostis Emajõe Lodjaselts 2014. aastal. Praeguseks on laevakere remonttööd tehtud ja aknad ees ning kuna mootor saadi annetusena, ei ole Vanemuise renoveerimise lõpetamisel enam suuremaid takistusi. Jagomägi avaldas lootust, et kui Jõmmu on vette lastud ja Emajõele raha teenima saadetud, on lodjaseltsi rahval võimalik ka Vanemuise korrastamist jätkata. Esimeste proovireisideni loodetakse jõuda algaval hooajal.