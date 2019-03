Tulemas on ajaloo üks suuremaid IPOsid - Uber plaanib börsile minna aprillis

Avalikult pole Uber veel dokumente esitatud, aga plaanitavast börsidebüüdist kirjutavad anonüümsust soovinud allikatele tuginedes nii Reuters kui ka Bloomberg. Aktsiad planeeritakse noteerida New Yorgi börsil. Sellega eristub Uber nii konkurendist Lyftist, kelle börsidebüüt toimub järgmisel nädalal Nasaqil, aga ka paljudest teistest tehnoloogiagigantidest, nagu Google’i emafirma Alphabet, Microsoft ja Apple, kelle aktsiad on samuti noteeritud Nasdaqil.

Alates Facebooki börsileminekust seitse aastat tagasi on just New Yorgi börs (NYSE) meelitanud suuri tehnoloogiaettevõtteid nagu hiinlaste Alibaba Grupp (2014 – emissiooni suurus rekordilised 25 miljardit dollarit), Twitter (2013) ja Snap (2017).