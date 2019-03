Eesti saaks laenata kuni 200 miljonit aastas, selle ületamisel tuleb Brüsselist näpuviibutus

Laenuvõtmise võimekus on Eesti riigil väga suur, kuid eelarve baasseaduses on kirjas reegel, mille kohaselt keskmisena üle mitmete aastate peab eelarve olema kogu aeg tasakaalus.

«Küll aga on ette nähtud võimalus, et kui on kuhjunud eelarve ülejääk eelmistel aastatel, siis seda on võimalik võtta kasutusele: maksimaalselt kuni 0,5 protsenti SKP-st ehk kuskil 130-140 miljonit eurot on võimalik ühel või teisel aastal minna miinusesse,» ütles Kirsipuu intervjuus ERRile.