Soome uurib Nokia telefonide andmete Hiinale lekkimist

«Meie esimesest analüüsist nähtub, et ka isikuandmeid edastati Hiinale,» ütles andmekaitse ombudsman Reijo Aarnio uudisteagentuurile STT.

Norra ringhääling NRK avaldas neljapäeval väite, et Nokia 7 Plus telefonide andmeid, sealhulgas asukohateavet ja seerianumbreid saadetakse Hiina riigifirma China Telecom serveritesse.

«Idee seiseneb selles, et andmed liiguvad Euroopa Liidus vabalt, kuid kui me läheme Euroopa Liidust välja, peab sellel olema mingi õiguslik alus,» märkis Aarnio.

«Taotleme teavet, et selgitada välja, kas siin on õiguslik alus olemas. Teine küsimus on see, kuidas teavitamine on toimunud, ehk siis kas telefonikasutajad olid teadlikud, et nende kohta käivat teavet edastati Hiinale?» lisas ombudsman.

Soome riiklik firma HMD Global, mis toodab Nokia telefone ja mille müük on Hiinas viimasel ajal jõudsalt kasvanud, teatas NRK-le, et osa 7 Plus telefonide informatsioonist on Hiinasse saavutatud. Samas eitati, et kasutajaid saab teabe põhjal tuvastada.

Teatati ka, et väljastati tarkvarauuendus, mis olukorra lahendab.