Baltika nõukogust lahkuv Kalm: mul on usku uude plaani

«Toetan igati Baltika ärimudeli muudatusi. Praeguses olukorras on ainuõige keskenduda Balti riikide turgudele ning vähendada tegevuskulusid. Ettevõtte uus suund ei välista, et tulevikus saab uuesti kaaluda ärikasvu võimalusi,» ütles Baltika Grupi nõukogu liige Valdo Kalm.

Kalm, kes oli ettevõtte uue strateegia koostamise juures, lahkub kokkulepitult Baltika Grupi nõukogu liikme kohalt. «Meil oli kokkulepe, et olen nõukogus selle aasta kevadeni, sest minu töökoormus muude ettevõtmistega on niivõrd suur. Soovin Baltikale edu muutuste elluviimisel, tegemist on pöördelise ajaga ettevõtte arengus,» lisas ta.