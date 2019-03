Lauri Hussar hakkas ärimeheks

Meediatark OÜ asutati nädal aega tagasi, 14. märtsil. «Mul on väga pikk praktika meedias, mille käigus olen töötanud raadios, teles ja ajalehes. Mul on palju kogemusi, mida ma tahan inimestega jagada. Mul on plaanis teha koolitusi, näiteks teemadel, kuidas võita valimisdebatt, esineda televisioonis ja tulla välja keerulistest olukordadest meediaga suheldes,» ütles Hussar. Kui koolitused on ettevõtte jaoks algus, siis Hussari sõnul tuleb vaadata ka edasi ning laieneda.

Klientidest ei oska Hussar veel sihtrühma piiritleda. «Sihtrühmaks on kõik Eesti inimesed, kes vajavad koolitust meediaga suhtlemisel. Kuna ma ei ole jõudnud veel kõikide inimestega läbi rääkida, siis ma ei ole jõudnud ka veel plaane läbi rääkida,» lisas ta.

Küsimusele, milline on Eestis ettevõtete kommunikatsiooni ja meediaga suhtlemise tase, vastas Hussar, et see on kõikuv. «Seda saab kindlasti parandada. Kindlasti on ettevõtteid, kes on sellega püsivalt tegelenud ja kus tase on hea, kuid samuti on ettevõtteid, kes ei ole kommunikatsiooni panustanud ja kui ühel hetkel on vaja meediaga suhelda, siis kukutakse läbi,» ütles ta. «Meedia-alast teavet või oskust tuleks püsivalt arendada, sest ka meedia areneb,» lisas Hussar.