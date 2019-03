Parafraas natsiloosungist võib maksta Volkswageni juhile ametikoha

«Ma arvan, et ta lastakse lahti,» ütles Financial Timesile Volkswageni üks pikaajaline USA investor. «Ma olen selles suhtes kahevahel. Ühest küljest on ta ilmselt üks väheseid juhte, kes on võimeline juhtima Volkswagenit õiges suunas. Teisest küljest on see nii solvav, et ma ei usu, et see on andeksantav,» lisas ta.