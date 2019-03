USA algatas Boeingu suhtes kriminaaluurimise

737 Max reisilennukite ohutus on sattunud pärast kahte suhteliselt lähestikku toimunud lennuõnnetust sügava küsimärgi alla. Mõlemad insidendid leidsid aset vähem kui viie kuuse vahega. 737 Max lennukitel keelati üle kogu maailma õhku tõusmine pärast Etioopia katastroofi, mida on asunud uurima ka Boeing.

FAA ja mitmed teised eksperdid on välja toonud, et Indoneesia ja Etioopia katastroofid on vähemalt näiliselt üpris sarnased. FAA teatas ühtlasi kolmapäeval, et käsib Boeingul läbi viia erakorralise tarkvarauuenduse ning täiendada pilootide treenimiseks mõeldud käsiraamatuid.