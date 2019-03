Tokyos algas ülemaailma kuulus kirsiõite hooaeg

JMA tuvastas neljapäeval, et Tokyo Yasukuni pühamu «mõõdupuul» on avanenud viis õit, mille puhul kuulutatakse hooaeg alanuks. Suurem õitsemine algab tegelikult aga järgmisel nädalal, mil terve pealinn mattub roosadesse õitesse. Meteroloogiaagentuuri sõnul algas hooaeg tänavu keskmisest viis päeva varem ja neli päeva hiljem, kui möödunud aastal.

Postimees on varem kirjutanud, et Jaapani metroloogiaagentuur on riigi eri osades välja valinud nõnda nimetatud hyōhonboku'd ehk «mõõdupuud», mida kasutatakse kirsiõite erinevate staadiumite väljakuulutamiseks. Näidispuud valitakse tavaliselt somei-yoshino kirsi seast, sest see on Jaapanis kõige levinum kirsipuu tüüp.