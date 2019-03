Euroopa Liit plaanib hakata piirama Hiina mõjuvõimu

«Meie majandus on neile siiani olnud täiesti avatud,» ütles Euroopa Komisjoni asepresident Jyrki Katainen väljaandele Reuters. «Hiina on maailma teisena suurim majandus ja nad pole meile samaga vastanud. Areneva majanduse ettekäänet ei saa nad enam kasutada,» toonitas Katainen.

Ajal, mil USA ja Hiina konkureerivad sõjalise ja majandusliku ülevõimu nimel, on Euroopa jäänud justkui kahe supervõimu vahele, üritades laveerida mõlema vahel. Nüüd näib aga, et liidu retoorika on muutunud Pekingi suhtes vaenulikumaks, sest nii kõrgel tasemel pole Hiina mõjuvõimu piiramist veel arutatud.