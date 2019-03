Euroopa ainus tõeline IT-hiiglane

Vähemalt kümmekond aastat on kahetsusega nenditud, et Euroopa infotehnoloogia valdkond kipub Põhja-Ameerika ja Aasia omast kaugele maha jääma. Näiteks on toodud, et ainus maailmanimega infotehnoloogiakompanii on Skype, mis nüüd kuulub USA tarkvaragigandile Microsoft.