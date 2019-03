Robert Kitt: Rootsi pankade põgenemine Eestist on puhas spekulatsioon

See on väga tõsine küsimus – et üks teema võib viia hoopis suurema ja tõsisema arenguni. Kuid minu hinnang on, et Eesti majandus toimib. Meie roll on Eesti majandust finantseerida ja plaan on jätkata. Alati on riske, kuid meie kavatseme igatahes jääda. Swedbank on alati öelnud, et meil on neli turgu – Rootsi, Eesti, Läti ja Leedu – ja seda pole minu teada plaanis muuta.