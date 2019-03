Uut valitsust pole kooski, aga eelarvet ähvardab kärpimine

«Esialgne hinnang rahaministeeriumilt on see, et pilt on keerulisem või halvem, kui prognoositud,» ütles Ratas, kuid lisas, et lõplik, statistikaametiga kooskõlastatud ülevaade peaks valmima 26. märtsiks.

«Täna siin saates väita kategooriliselt, et me jääme ainult eelarve paranduste juurde 2019 sügis väita ei saa. Kui pilt on halvem kui prognoositud rahandusministeeriumi poole pealt, siis ei ole välistatud ka see, et riik peab siin operatiivselt vastavaid samme astuma,» tunnistas Ratas vastuseks küsimusele, kas on võimalik ka 2019. aasta eelarve kärpimine. «Aga hetkel öelda täpselt, missugune tee valitakse ja missuguses ajalises skaalaas - seda on vara,» lisas peaminister.