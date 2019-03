Ärikõrgkooli juht: EKREIKE plaan välistudengeid piirata oleks hoop Eesti majandusele

«Meil on praegu kriitiline tööjõupuudus. Kui välisüliõpilased on nõus siia oma raha eest tulema, keelt ja kultuuri õppima ning töö leidma, mis ka siinset elu edendab, siis seda peab soodustama, mitte takistama,» ütles Oad.

«Kui uue koalitsiooni esindajad kritiseerivad, et kooli lõpetanud välisüliõpilased saavad Eestisse tööle jääda väljaspool sisserändekvooti, siis on see kõige jaburam mure. Inimene on kõigist võimalustest kandideerinud just Eesti kõrgkooli, me oleme ta välja valinud, koolitanud, aidanud kohaneda ja õpetanud eesti keelt – ja nüüd peaksime ta välja viskama? Ootan inimestelt, kes ettevõtlust peaks tundma, arukamaid seisukohti,» kommenteeris Oad.