Valitsuse sünni majandusvõti peitub Seedri taskus

Aga alustame algusest. Üpris kindel on, et Reformierakonna plaan kehtestada 500 eurone tulumaksuvaba miinimum kõigile peideti sügavale sahtlisse. Selle vastu on kindlalt sõna öelnud Keskerakond ning ka rahvsukonservatiividele kummastki parteist pole see küsimuseks, millega end vaevata. Selleks sammuks puuduvad antud erakondade kombinatsioonis kaalukad huvid.

Samuti jääb ilmselt ära käibemaksu langetamine, mida taotles eelkõige EKRE, kuid mida teised partnerid ei toeta. See on ka mõistetav, sest käibemaks on sotsiaalmaksu järel riigieelarve suurim tuluallikas. Seda laekub pea kolm korda rohkem kui tulumaksu ning näiteks kümme korda rohkem kui alkoholiaktsiisi. Seega võib eeldada, mida kinnitavad ka kõnelustelt tilkunud sõnumid, et langetatakse hoopis aktsiise. Kindlasti alkoholile, aga laual on ilmselt ka kütuse, elektri ja gaasiakstiisi langus. Selle mõju eelarvele on võrdlemisi väike, samas on seda lihtne valijale magusaks rääkida.

Kõige kindlamalt pannakse raha maanteede kolme- või neljarealiseks ehitamisse. Aga see oli kindel juba enne, kui valimistulemused kokku löödi, sest sisaldus kõikide suuremate erakondade programmides. Huvitav on vaid otsus rahastada teedeehitust laenuga, sest avab mitu uut võimalust. Kas võtta laen pangast või hoopis Eesti inimestelt? Nimelt saab sel puhul kaaluda ka riiklike võlakirjade väljaandmist, mis pakuks kindlasti huvi nii Eesti investoritele, fondidele kui ka oleks hea täiendus turgudel kauplemiseks. Kuigi välismaiste pankade laenuintressid võivad olla veidi soodsamad kui võlakirjal, siis esimesed makstaks välja ning teistest saaks kasu Eesti omad investorid.

Imelikud sõnumid

Siit jõuamegi loogiliselt börsiteemani. Nimelt otsustasid kolm erkonda, et vähemusosalused riiklikes ettevõtetes viiakse küll börsile, kuid täpsemalt ettevõtted selguvad hiljem. Ühelt poolt on mõistlik võtta aega, et täpsemalt firmade üle arutleda. Teiselt poolt on avalikkusele teada, et piltlikult on ukse taga stardivalmis börsile minema Eesti Energia taastuvenergia firma Enefit Green ning nende mainimine näitena oleks olnud loogiline, samas kui mittemainimine tekitab küsimuse, kas taas tõmmatakse plaanile pidurit. Riigifirmade börsile viimine pole aga kindlasti teema, mis partenrid tülli ajaks.

Kiire maanteeehitus nõuaks lisaks rahale, mis tegelikult on võrdlemisi lihtsasti leitav, ka tehnikat ja tööjõudu, millest loogiliselt jõuame sisserände küsimuseni. Esialgu näib, et siin säilib senine konservatiivne joon, kuid samas kruvisid kinni keerama ka ei hakata. Ehk sisuliselt midagi ei muutu. Küll võib alalhoidlikusest kõnelev võimalik valitsusliit mängida end kahvlisse, kui peab põhjendama, miks väga kiire ehitamistuhina tõttu kasvab välistööjõu nõudlus.