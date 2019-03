Eesti panga president: teise pensionisamba vabatahtlikuks muutmine kiirendaks hinnatõusu

«Pensioni teises sambas on mitu elementi, mis võiksid olla märksa paremini lahendatud, et pensionid oleksid suuremad. Aga üldiselt on Eesti Pank seisukohal, et teise samba remont on mõistlikum kui lammutamine,» ütles Hansson BNS-ile.

Keskpanga presidendi sõnul võib kogutud säästude kohe kasutusse võtmise lubamine majanduse lõhki kütta, pikaajaliselt ohustaks selline tegevus aga kogu süsteemi jätkusuutlikkust.

Läbimõtlemata muudatused vähendavad usaldusväärsust pensionisüsteemi vastu, teatas keskpank. Kohustuslik kogumispension suurendab motivatsiooni saada palka ausalt ning aitab seeläbi võidelda ka varimajanduse ja ümbrikupalkadega.

Keskpank on seisukohal, et kuna esimene sammas on seotud Eestiga ja teine sammas investeeritud valdavalt välismaale, aitab kogumispension riske hajutada. Lisaks vähendab teine sammas ka inimeste sõltuvust päevapoliitikast. Kuna teise samba õigused on isiklikud, sõltuvad need võrreldes esimese sambaga vähem tolle hetke poliitikute oluhinnangutest.

Eesti Pank ei näe kohustuslikule kogumisele mõistlikku alternatiivi ja toob välja, et keskpanga analüüsi kohaselt ei erine teise sambaga liitunute ja mitte liitunute rahaline seis oluliselt muu kui teise samba vara võrra.

Keskpanga hinnangul tooks teise samba kaotamine endaga kaasa pensionäride suhtelise sissetuleku edasise languse, maksukoormuse tõusu ja pensioniea kiirema tõusu.

Eesti Pank teatas, et on pakkunud koalitsiooniläbirääkimistes osalejatele võimalust saada nõu keskpanga pädevuses olevates majandusküsimustes, ning on jätkuvalt valmis seda nõu andma. Eelkõige puudutab see majanduse üldist olukorda, riigirahandust, tööturgu ja konkurentsivõimet.