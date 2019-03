Maailmas on nüüd kaks sentimiljardäri

Bloomberg arvutab iga päev umbes 2800 miljardäri vara väärtust, nendest 145 on dekamiljardärid ehk inimesed, kelle vara väärtus on üle kümne miljardi dollari ja kaks on sentimiljardärid, mis tähendab, et nende vara väärtus on vähemalt 100 miljardit dollarit, vahendab uudisteagentuur.