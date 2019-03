Palved ei aidanud: kirikud peavad esitama tegelikud kasusaajad

Seejuures on Eesti Kirikute Nõukogu seisukohal, et usulistes ühendustes ja mittetulundusühingutes on olemuslikult täiesti vale käsitada juhatuse liikmeid kui «kasusaajaid». Lisaks soovis nõukogu teavet selle kohta, kas oleks võimalik kõigi mittetulundusühingute ja sihtasutuste vabastamine tegelike kasusaajate andmete esitamise kohustusest.