Rail Balticu rajamiseks tuleb omandada üle 600 erakätes maatüki

Maa-amet avaldas teisipäeval, et Rail Balticu rajamiseks tuleb riigil Harju, Rapla ja Pärnumaal omandada kokku 862 maatükki, neist 619 on eraomandis. Neist 619 eraomandis kinnisasjast, millest riik peab vähemalt tüki ära võtma, pakkudes vastu kas raha või teise maatüki, moodustab lõviosa põllu- või metsamaa. 13 protsenti moodustab elamumaa, kuid valdavalt on need ilma ehitisteta krundid.