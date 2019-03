Vladimir Putin: kätte saadi 26 miljardit palgavõlgu

«Palga osas on see muidugi mõjukas tulemus. Kustutati rohkem kui 26 miljardi rublane võlgnevus,» sõnas president.

Samas märkis ta, et töötajatele palga maksmisega seotud rikkumiste arv vähenes 2018. aastal 15 protsenti. Presidendi sõnul menetlesid Vene prokurörid 2018. aastal viis miljonit kodanike pöördumist.

Ta märkis, et oleks väga vaja parandada ärikliimat ja meenutas, et ettevõtjate õiguste tõhus kaitsmine on ülesanne, millest ta rääkis nii siseministeeriumi kui julgeolekuteenistuse FSB kolleegiumil.