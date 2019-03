Danske investorid nõuavad pangalt sadu miljoneid

Kopenhaageni linnakohtusse 14. märtsil esitatud hagi esindab 169 institutsionaalset investorit, mille hulgas on ka mõned maailma suurimad pensionifondid. Hagis öeldakse, et ehkki Danske juhtkond teadis rahapesust juba 2013. aastal, ei võetud midagi ette ning selle asemel jätkati juhtunu varjamist.

«Ehkki kriminaalne rahapesu käis läbi pisikese Eesti filiaali, leiame oma hagis, et midagi on mäda Taani riigis, täpsemalt Danske panga juhtkond ei suutnud olukorda parandada ligi viie aasta jooksul,» ütles investoreid esindav Grant & Eisenhoferi jurist Olav Haazen. «Keegi poleks osanud oodata kõrgetasemeliselt, väljakujunenud Euroopa pangalt nagu Danske osalemist sellises rahapesus, rääkimata selle juhtumi ulatusest - see on ajaloo üks koletuslikumaid rahapesuskandaale.»