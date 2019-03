Kinnisvaraportaalide KV ja City24 osas alustati menetlust

«Teavitasime viimaseid 4. märtsil menetluse alustamisest koos nõudega esitada omapoolsed selgitused. Menetlus on algusjärgus ning amet ei ole lõplikke seisukohti kujundanud,» ütles konkurentsiameti kommunikatsioonijuht Maarja Uulits.

Menetluse eesmärgiks on selgitada, kas kõne all olevad portaalid omavad turgu valitsevat seisundit ning kui omavad, siis kas nende poolt viimasel ajal läbi viidud hinnatõusud ning teatud XML formaadis ühenduse kasutamisele seatud piirangud on seaduslikud.