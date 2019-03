Galerii: Avati maailma kõrgeim puithoone Mjøstårnet

Hoone põrandaelementides kasutati Metsä Woodi valmistatud kiire, kerge ja keskkonnasõbraliku lamineeritud vineerpuitu. Mjøstårnet sümboliseerib keskkonnasõbralikku mõtlemist ehituses. Hoone tõestab, et puidust on võimalik ehitada ka kõrgeid hooneid.

Nii kõrge puithoone projekteerimistöö oli Voll Arkitekteri arhitektile ja partnerile Øystein Elgsaasile väljakutse. «Soovime inspireerida teisi ehitama samamoodi,» sõnas Øystein Elgsaas. «Selle hoone konstruktsioon sarnaneb tavapäraste hoonete omaga, aga elementide mõõdud on harilikust palju suuremad.» Nii Mjøstårneti konstruktsioon kui ka fassaad on valmistatud puidust. Kandekonstruktsioon koosneb liimpuidust postidest, taladest ja diagonaaltaladest.

Alumised kümme korrust on valmistatud kokkupandavatest puitelementidest. Ülemiste korruste platvormid on betoonist, et hoonet koos hoida ja kõikumist vältida. Liimpuitu on kasutatud ka põrandaelementides. Eesmärk oli hoone ehitamisel kasutada kestlikke kohalikke puittooteid ja teha koostööd kohalike tarnijatega.