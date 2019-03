Mullu kaotas tööl elu üheksa inimest, tuhanded said viga

Tööinspektsioon kontrollib töökeskkonna ohutust ja töötervishoiu korraldust ettevõtetes, kus on vähemalt üks töölepinguline töötaja või on töötajatena tegevad juhatuse liikmed. Seetõttu puudub ülevaade töökeskkonna olukorrast ettevõtetes, kus töötegemine on reguleeritud teenuse osutamise lepingutega.