Vaata, millised on elamiseks maailma kõige kallimad ja odavamad linnad

Maailma kõige kallima linna tiitlit jagavad sellel aastal Hong Kong, Singapur ja Pariis. Prantsuse pealinn oli möödunud aastal maailma teisena kõige kallim linn elamiseks ja ainus esikümnesse kuuluv eurotsooni linn. Pariis on kuulunud top 10 hulka juba 2003. aastast saadik. Hong Kong hüppas sellel aastal kolm kohta.

Uuring võrdleb 133 erinevat linna ja 150 erinevat toodet, mida nendes linnades müüakse. Igal aastal vaadatakse uuesti üle, kas konkreetsete toodete hinnad on tõusnud või langenud ja võrreldakse neid seejärel mõõdupuuga, milleks on New York.