Milder plaanib Baltika juhtimise uuele põlvkonnale üle anda

«Olen tõepoolest Baltikas päris kaua töötanud, enne suurt väljakutset ja pööret ma küsin ikka endalt, et kas see on see, mida ma tahan ära teha. Arvan, et me oleme Baltikas jõudnud olukorda, kus minu kogemus võiks tulla kasuks, aga mulle loomulikult meeldiks, et noorem meeskond võtaks paari aasta jooksul juhtimise üle,» ütles Milder.