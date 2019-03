Tankitõrjerelvade hanke võitis ainus pakkuja

Kaitseinvesteeringute keskus tunnistas EuroSpike tankitõrjerelvade pakkumuse hanke nõuetele vastavaks, läbirääkimised esitatud pakkumuse üle algavad lähiajal ja lepinguni on võimalik jõuda lähemate kuude jooksul, ütles keskuse kommunikatsioonijuht Ingrid Mühling Postimehele.

5. veebruaril rahandusministeeriumile saadetud järelevalveteates juhtis Prantsuse-Briti kaitsetööstusettevõte MBDA tähelepanu, et kaitseinvesteeringute keskus võib tankitõrjesüsteemi riigihankes tunnistada vastavaks tehnilisele kirjeldusele mittevastava relvasüsteemi koos raketiga LR2 ja nimetas hanget «suunatuks». MBDA asepresident Didier Philippe on Postimehele öelnud, et Eesti ostab eelmise põlvkonna tankitõrjerelvi, ehkki MBDA oleks võinud teistsugustel hanketingimustel pakkuda uue põlvkonna relvastust.

Rahandusministeerium hanke järelvalvementlust ei alustanud ja kinnitas, et hankija ei saa pakkujaga rääkida raketi LR asendamiseks raketiga LR2-ga, kuna LR2 ei vasta hanke tehnilisele kirjeldusele.

Kaitseinvesteeringute keskuse hangete osakonna juhataja Priit Soosaar on Postimehele öelnud, et üks pakkuja ei ole riigihangete seaduse kohaselt hanke kehtetuks tunnistamise aluseks. Samas nimetas ta kahetsusväärseks, et Prantsuse relvatootja MBDA hankel ei osalenud.

«Hanketingimustes relvasüsteemile esitatavad nõuded oleks võimaldanud osaleda lisaks EuroSpikele ka MBDA-l ning nende pakutav süsteem oleks samuti kaitseväele sobiv. Kahjuks MBDA hankes osalemiseks taotlust ei esitanud, kuigi hankedokumendid nad välja võtsid,» märkis Soosaar.

Kaitseinvesteeringute keskus kuulutas tankitõrjehanke välja eelmise aasta sügisel, Eestisse varem Mistrali lühimaa õhutõrjerakette M3 müünud MBDA loobus hankel osalemisest. Tankitõrjerelvade hanke raames tahab Eesti osta vähemalt 18 relvasüsteemi koos laskemoonaga, hanketingimustes on ka nõue lisavarustusele, tehnilisele toele ja väljaõppele. Hanke eeldatav maksumus koos täiendava ostuvõimalusega on 40 miljonit eurot. Hangitavad relvasüsteemid on mõeldud jalaväebrigaadide tankitõrjekompaniide relvastuse uuendamiseks, kus neid õpivad kasutama ajateenijad.

EuroSpike GmbH omanikeks on Saksa relvatootjad Diehl BGT Defence ja Rheinmentall Defence Electronics võrdselt 40-protsendiliste osalustega, 20 protsenti kuulub süsteemi välja arendanud Iisraeli relvatootjale Rafael Advanced Defense Systems läbi Hollandi valdusfirma ERCAS B.V.

MBDA on Euroopa kaitsetööstusettevõte, millel peakorter asub Ühendkuningriigis ning kontorid ja tootmisüksused Prantsusmaal, Itaalias, Hispaanias ning Ameerika Ühendriikides. Tegu on ühisettevõttega, mille omanikeks on 37,5-protsendilse osalusega Prantsuse Airbus, 37,5-protsendilise osalusega Ühendkuningriigi BAE ning 25-protsendilise osalusega Itaalia Leonardo.