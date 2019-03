Töötukassa: koondamist ootavad Baltika Ida-Virumaa töötajad muretsema ei pea

«Tegelikult on meil õmblejatest puudus kogu aeg. Meil on peale Baltika Tailori veel 19 õmblusettevõtet, kes meil töökäsi otsivad,» ütles Töötukassa Ida-Virumaa osakonna juhataja Anneki Teelahk. «Õmbleja ametikoht on just üks selline, kus meil on tööjõupuudus.»