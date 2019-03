Uuring: Eesti on tööhõive paindlikkuselt Balti riikidest viimane

«Teadusuuringu tulemusel määratud tööhõive paindlikkuse indeks näitab, et oleme oma tööjõu paindlikkuse näitajaga 59,0 sarnasel tasemel Slovakkia, Rootsi, Hispaania ja Poolaga, kuid jääme tugevalt alla Läti ja Leedu näitajatele, mis on vastavalt 68,3 ja 70,0. Uuring tõestas, et meie tööturu regulatsioonid ei ole piisavalt paindlikud, et tagada töötajatele vajalikku turvatunnet,» ütles Estonian Business Schooli (EBS) esindaja ja külalisteadur Annika Kaabel pressiteates.

Tööhõive paindlikkuse indeksi määramisel hinnatakse kolme tööhõive etapi – tööle võtmise, tööaja ja töölt vallandamise regulatsioonide – paindlikkust. Muuseas võrreldakse eri riikide seadustes kehtestatud nõudeid tähtajalisele lepingule, katseajale, miinimumpalgale, töötundidele, puhkusele (sh vanemapuhkusele), soolisele diskrimineerimisele ja koondamisega kaasnevatele kuludele. Tööhõive paindlikkuse indeksi maksimaalne väärtus on 100,0 ning see leitakse keskmise väärtusena erinevate tööhõive etappide hinnangutest.

Parima tulemuse andis uuring Taanis, kus tööhõive paindlikkuse indeks on 96,9, USA näitaja on 92,4 ja Jaapanis 91,0. «Juhtivatel riikidel nagu Taani ja USA on erinevad õigussüsteemid töösuhete reguleerimiseks, kuid need on orienteeritud paindlikkusele, mis võimaldab riigi majandusel paremini ja kiiremini reageerida tööturu kõikumistele,» ütles Kaabel.