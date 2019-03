Rahahädas Baltika lõpetab Eestis tootmise ja koondab sadu inimesi

«Tootmise lõpetamise otsus ei tulnud kergekäeliselt, sest Eestis tootmine ja meie tublid töötajad on ettevõttele väga olulised. Pikk etteteatamise aeg annab inimestele võimaluse sujuvamalt liikuda seniselt töökohalt uuele. Teeme igati koostööd Töötukassaga, et pakkuda kõigile parimat tuge ning nõustamist tööturul liikumiseks. Eestis on juba aastaid tööjõu puudus, loodan väga, et meie inimesed leiavad uue väljakutse teistes ettevõtetes,» ütles Baltika juhatuse esimees Meelis Milder pressiteates.

Milderi sõnul ei anna püsikulude ja protsesside analüüs paraku võimalust Eesti tootmisüksustega jätkata: «Ettevõtte elujõulisuse tagamiseks tuleb teha seda, mida teevad konkurendid ehk toota seal, kus hinna ja kvaliteedi suhe on sobivaim. See võimaldab pakkuda konkurentsivõimelise hinnaga tooteid, aga ka spetsialiseeritud tootmist, mida mitmed tootegrupid eeldavad. Kindlasti ei tee me järeleandmisi kvaliteedis,» lisas Milder.

«Baltika tänane ärimudel on kallis ja püsikulude osakaal väga suur, mis teeb reageerimise väliskeskkonna mõjudele ja nõudlusele ülimalt raskeks. Eelmise aasta lõpus hakkasime planeerima strateegilist pööret. Jõuline ja julge lähiaastate tegevus- ja finantseerimisplaan annab loodetavasti meie töötajatele, klientidele, partneritele ja aktsionäridele vajaliku signaali, et Baltika on muutumas. Minu hinnangul on tegemist parima kasumisse jõudmise plaaniga,» nentis ta.

«Rahvusvahelise kasvu asemel keskendume edaspidi müügile Balti riikides, äriprotsesside lihtsustamisele ning tegevuskulude vähendamisele. Kulude kokkuhoid tuleb tootmise lõpetamisest Eesti tootmisüksustes, brändide ühendamisest ja mitmete kahjumlike tegevuste lõpetamisest, mis tähendab ka koostöö mitte jätkamist Venemaa frantsiisipartneriga,» ütles Milder.

Tootmise lõpetamine Eesti tootmisüksustes muudab Baltika hankeprotsessi, mis on ettevõtte juhi sõnul ette valmistamisel. «Õmblusteenust hakkame peamiselt sisse ostma Euroopa regiooni partneritelt. Tootearendus, disain ja kvaliteedi kontroll jääb Baltikasse,» ütles esimees.

Milderi sõnul vajab ettevõte omakapitali nõuetega vastavusse viimiseks ja strateegilise pöörde elluviimiseks aktsionäride toetust ning peab kaasama täiendavat kapitali mahus viis miljonit eurot, millest kolm miljonit eurot on vajalik 2018. ja 2019. aastate kahjumite katmiseks ja kaks miljonit eurot ettevõtte ümberkujundamiseks. «Selleks korraldame avaliku emissiooni ja kõikidel aktsionäridel on võimalus emissioonil osaleda,» lisas ta.

«Praeguste müügimahtude juures pole mõistlik viiest brändist koosnevat portfelli hoida,» lisas Milder. Ettevõte ühendab mainstream-segmendis senised Montoni, Mosaici ja Bastioni brändid neist kõige edukama ehk Montoni nime alla. «See ei tähenda, et Mosaici või Bastioni klient enam oma lemmiktooteid ei leia. Meie toodang ja valik poodides lähtub ka edaspidi meie lojaalsete klientide eelistustest,» märkis ettevõtte juht. Esindusbrändideks jäävad Ivo Nikkolo ja Baltman.

Ta rõhutas, et Baltika uue tegevusplaani keskmeks jääb endiselt klient ja kliendikogemuse parandamine, samuti valmistatakse ette üleminekut vajaduspõhisele tootearenduse ja kliendikogemuse juhtimise protsessile.

Milderi sõnul toimub brändiportfellist lähtuvalt vajadusel muutus ka poodide portfellis: «Hindame poodide arvu, keskendudes parimate keskuste parimatele asukohtadele ja meie uue väärtuspakkumise vajadustele ning laienenud sihtklientidele kättesaadavuse tagamisele. Meie koondame kogu oma jõu, investeeringud ja võimekuse, et Balti jaeturul kasvatada müügimahte, konkurentsivõimet ja kasumlikkust.»