Sundabielu: Saksamaa suurpanku sunnitakse liituma

Mõlema Saksa suurpanga, eriti Deutsche Banki käekäik on investoreid murelikuks teinud juba aastaid. Nende aktsia hind on võrreldes finantskriisieelse tasemega kukkunud üle 90 protsendi. Viimaste jõulude ajal langes Deutsche Banki aktsia hind ajaloo madalaimale tasemele.

Aastatel 2011–2018 on Deutsche Bankile kuhjunud kahjumit kokku kuus miljardit eurot ning kamaluga trahve kokku 14,5 miljardi dollari väärtuses: alates kinnisvaralaenudega tagatud väärtpaberite eksitava müügi eest ja lõpetades osaluse pärast Libori skandaalis (nagu euribor, on ka Libor pankadevahelise laenu intress).

Hullemast hullem

Nii on analüütikutel tekkinud küsimus, kas panga ärimudel on üldse jätkusuutlik. Murelik on ka Saksamaa valitsus, sest tegemist on liiga suure pangaga, ja kui midagi juhtub, võib see tähendada, et panka tuleb maksumaksja rahaga päästma hakata.