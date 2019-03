Ootamatu otsus: rahandusministeerium andis riigikassale loa võlakirju välja anda

Rahandusministeeriumi asekantsleri Märten Rossi sõnul on eesmärgiks suurendada paindlikkust pakkudes riigile täiendavaid võimalusi puhuks, kui on vaja kiirelt reageerida rahavoo kõikumistele. Riigikassa kuine rahavoog kõigub mitmesaja miljoni euro ulatuses: suur osa makseid tehakse kuu alguses, kuid suur osa tulusid laekub alles pärast suuremate kulude tegemist.

«Seni on riigikassa sõlminud pankadega valmisolekulaenude lepinguid, et oleksime valmis ettenägematuteks sündmusteks. Pankadega sõlmitud lepingute eest tuleb aga maksta, samas kinnitatud raamdokumendiga jooksvaid kulusid ei kaasne,» ütles Ross pressiteate vahendusel.

Lühiajaliste võlakirjade raamdokument on kehtestatud enamikus maailma riikides ning on rahavoo lühiajalise juhtimise põhiinstrument, sest tagab suurima investorite ringi. Samuti on võimalik nii valida laenumaht ja tagasimaksmise tähtaeg vastavalt vajadusele.