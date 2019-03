Eesti ja Läti finantsinspektsioonid kardavad, et SEB ja Swedbank lahkuvad Baltikumist

Eesti finantsinspektsiooni juht Kilvar Kessler vaatas pankade lahkumist riigi turvalisuse perspektiivist. «Kui keegi Rootsi suure panga peakontorist mõtleb, et nende Baltikumi äri on tugevuse asemel ettevõttele nõrkus, siis see on minu jaoks väga ebamugav mõte. Me ei tea, kes võib neid pankasid asendada,» ütles ta.