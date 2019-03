Hololei: ma ei saa aru, mis probleemi tahetakse Tallinna-Helsingi tunneliga lahendada

«Ma ei näe jätkuvalt seda, mida see tunnel reaalselt juurde toob. Me räägime investeeringust suurusjärgus 15-20 miljardit [eurot] ja meil on täna laevaliiklus, mis tagab suhteliselt kiiresti ühest punktist teise jõudmise,» ütles Hololei.

«Ma olen ka täiesti veendunud, et kui see tunnel peaks tulema, siis ta ei muuda ka reisija jaoks seda mitte kuidagi odavamaks. Kui me vaatame kasvõi Suurbritannia ja Prantsusmaa vahel olevat tunnelit, siis ega see reisimine ei ole odav ja laevapilet on ikkagi odavam,» lisas ta.