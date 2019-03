Inimesed kindlustavad end üha enam kehavigastuste eest

Kindlustusseltside liidu juhi Mart Jesse sõnul näitab õnnetusjuhtumikindlustuse populaarsuse kasv, et inimesed hoolivad enda tervise eest üha enam ja kindlustavad end kehavigastuste eest. „Haigekassa küll maksab haiguslehel oldud aja eest haigusraha, kuid see ei pruugi olla piisav igakuiste kohustuslike kulude katmiseks. Kuna haigushüvitist hakatakse maksma alates haigestumise 4. päevast 70 protsendi töötasu ulatuses, siis õnnetusjuhtumikindlustus aitab katta puudujäägi,« selgitas Jesse. „Vaatamata kasvule on potentsiaal väga suur, sest kindlustuskaitse on olemas vaid 4 protsendil elanikest,» lisas Jesse.