«Tuleb lihtsalt õigel ajal palka maksta – korralikku palka»

Ikkagi, mis on see, mis hoiab inimesi kinni just teie ettevõttes?

Ilmselt palk. Sillamäe on spetsiifiline. Seal ollakse harjunud tööstustööga: vanaisad, isad ja pojad ei olegi teistsugust tööd teinud. See on normaalne elustiil. Meil töötavadki isad ja pojad koos. Maksame Ida-Virumaa kohta head palka ja meil on pigem järjekord ukse taga: harva vabaneb mõni töökoht.

Mis on keskmine palk teie ettevõttes?

1700-1800 vahel bruto.

Missuguste põhimõtete järgi olete kujundanud organisatsioonikultuuri oma kontsernis?

Meil on tootmine ja hästi väike kontor. Valgekraesid on väga vähe. Kontoritööd oleme püüdnud eestikeelsena hoida. Töölised on vene emakeelega inimesed. Mingit erilist kultuuri pole – tuleb lihtsalt õigel ajal palka maksta, korraliku palka. Kui kellelgi on mingeid hädasid, jäävad lapsed haigeks või on kodus mingid mured, siis on see ettevõtja probleem. Neid tuleb mõista. Aga põhiline on korralik palk ja selle väljamaksmine õigel ajal. Venemaa komme jääda kolm-neli kuud töölistele võlgu – ma ei kujuta seda ette. Ma tunnen ennast juba natuke süüdlasena siis, kui ma mitte hommikul ära ei maksa, vaid lõuna ajal – mitu tundi läks üle.

Kuivõrd vajab Eesti tööjõuturg laiemalt töökäsi väljastpoolt?

Ma ei oska öelda. Saka mõisas puutun ma tõepoolest tööjõupuudusega ka ise kokku. Kokkasid on hästi raske leida: kui oleme kellegi välja õpetanud, siis tuleb kohe mõni konkurent ja meelitab ta natuke kõrgema palgaga üle. Kokkade ja köögipersonali voolavus on meil tõesti suur. Oleme püüdnud oma kvaliteeti hoida, aga see nõuab pingutust.

Kui tööjõudu pole, kuivõrd olete valmis panustama sellesse, et leida seda väljastpoolt?

Omal initsiatiivil ma pole nii otsinud, aga on küllalt neid, kes käivad odavat tööjõudu pakkumas. See on ebaseaduslik ja me pole seda teed läinud.

Kui oleks tarvis, siis kaaluksite immigrantide palkamist?

Kui hotellis oleks administraator mitte-eestlane või näiteks liikumispuudega, mulle see isegi meeldiks. Kindlasti ei oleks see takistus, kui oma tööjõudu pakub keegi, kes on siin seaduslikult. Silma kuju ja nahavärvi ma küll ei vaata.

Missuguses seisus on teie hinnangul praegu Eesti majandus? Mida loota, mida karta?

Arvan, et oleme heas seisus ja karta ei ole eriti midagi. Keskkond, milles me elame ja töötame, on hea. Ma ei muretse järgmise ja ülejärgmise aasta pärast.

Kuivõrd mõjutab majandust see, missugust poliitikat ajab riik ja parasjagu võimul olev valitsus?