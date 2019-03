Tallinna Kaubamaja sai müügimaksu vaidluses kohtus lüüa

AS Viking Motors, AS TKM King, OÜ TKM Beauty Eesti, Kaubamaja AS ja Selver AS tuginesid kaebuses muuhulgas argumendile, et kehtinud müügimaks on vastuolus käibemaksudirektiiviga, mistõttu tuleb neid puudutanud müügimaksu maksuotsused tühistada ning kohustada maksuametit müügimaksu tagastama ning ka intressi tasuma.